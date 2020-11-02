В день похорон митрополита Амфилохия произошло чудо (ФОТО)

В небе над Храмом Bоскресения Христова в Подгорице появились облака в форме креста. По словам очевидцев, необычное явление произошло накануне после похорон митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия в крипте церкви, передает «Балканист.ру» со ссылкой на местные СМИ.
Источник in4s.net
«Прибыл в Царствие Небесное», – отметили прихожане в комментариях к фото.
Митрополит Амфилохий скончался 30 октября от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Подгорица, служба информации РИА «Новый День»
Подгорица. Другие новости 30.10.20
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