Глава Сербской православной церкви заразился коронавирусом

Патриарх Сербский Ириней после заражения коронавирусом госпитализирован в одну из сovid-больниц Белграда. Как говорится в сообщении Сербской православной церкви (СПЦ), заболевание у патриарха протекает без симптомов, передает «Балканист.ру».

Президент Сербии Александр Вучич связался с владыкой по телефону и пожелал предстоятелю СПЦ скорейшего выздоровления, отметив, что его здоровье представляет исключительную важность для всех верующих.

Вместе с тем накануне поздно вечером стало известно, что епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий, назначенный исполняющим обязанности главы Черногорско-Приморской митрополии, также заразился коронавирусом. Его общее состояние здоровья стабильное, жизненно важные показатели в норме.

Ранее в митрополии сообщали, что владыка почувствовал общее недомогание.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 03.11.20

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