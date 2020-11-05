Одиозному сербскому оппозиционеру предъявлено новое обвинение

Лидеру сербского оппозиционного движения «Двери» Бошко Обрадовичу предъявлено официальное обвинение в порче чужого имущества. Речь идет об инциденте, который произошел минувшим летом городе Bранье. Политик написал на здании в слово «бойкот» и наклеил бумагу с надписью «Площадь лжи имени Вучича», передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что судебный процесс против оппозиционера станет пятым на счету. 17 ноября Основной суд Белграда рассмотрит ещё один инцидент с участием Обрадовича, когда этим летом он заблокировал двери парламента Сербии, проявил агрессию по отношению к министру здравоохранения Златибору Лончару и напал на депутата Mарияна Ристичевича, порвав ему пиджак. Обрадовичу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

Сам оппозиционер считает, что действовал «в рамках закона», и объявил себя «жертвой политического преследования со стороны властей».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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