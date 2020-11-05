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Четверг, 5 ноября 2020, 17:10 мск

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Сербская Демократическая партия утонула в долгах

Фото: seenews.com

Сербская Демократическая партия рискует остаться без офисов в Белграде из-за крупных долгов перед городской администрацией. В отношении партии рассматривается несколько судебных дел о взыскании около ста тысяч евро (16,5 млн динаров) за аренду помещений.

По данным Народного банка Сербии, суммарная задолженность партии составляет около 600 тысяч евро, уже пять лет счета заблокированы, передает «Балканист.ру».

Судя по сообщениям СМИ, демократы пока не намерены исправлять положение. В партии продолжается внутренний конфликт из-за кандидата на пост руководителя, на который претендуют Бранислав Лечич и Зоран Лутовац.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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