Президент Сербии ответил на обвинения в приеме элитных препаратов от covid-19

Президент Сербии Александр Вучич категорически опроверг заявления представителей оппозиции, которые обсуждают собственные слухи об использовании лидером страны элитных средств защиты от коронавируса.

«Я горжусь тем, что мои дети ни разу не пользовались привилегиями. Я и сам никогда бы себе не позволил, чтобы обо мне заботились больше, чем об обычном гражданине Сербии», – подчеркнул Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее оппозиционный политик Cанда Рашкович-Ивич заявила, что президент Сербии может использовать так называемый «гипериммунный иммуноглобулин» – препарат на основе плазмы выздоровевших от вируса COVID-19. По ее словам, такого мнения придерживаются некоторые представители медицинского сообщества.

Комментируя эти предположения, президент Сербии отметил, что понятия не имеет, что такое гипериммунный иммуноглобулин. «Я понятия не имею, что такое гипериммунный иммуноглобулин и никогда не принимал ни его, ни чего-то другого, что бы выделило меня среди рядовых граждан», – заявил Вучич, указав, что его знакомые врачи скептически отнеслись к утверждению Рашкович-Ивич.

«C того самого момента, когда я был премьер-министром, а впоследствии стал президентом, я делаю все, чтобы не отличаться от рядового человека. Большинство граждан Сербии и мои политические противники прекрасно знают, что я всегда делил с моим народом все трудности и тяготы, выпадавшие на нашу долю, в том числе и проблемы, вызванные этой болезнью, от которой весь мир ищет лекарство. И я на себе ощутил ужас и страх за своих родных, как это чувствуют все родители в нашей стране», – сказал президент Сербии, напомнив, что его сын переболел коронавирусом весной.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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