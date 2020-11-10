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Вторник, 10 ноября 2020, 10:38 мск

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Лидер Сербской радикальной партии закрылся на карантин

Фото: novosti.rs

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель ушел на карантин после контакта с зараженным коронавирусом. Когда политик узнал, что его собеседник болен, самоизолировался и сдал PCR-тест, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ.

Издание отмечает, что лидер сербских радикалов ведет активную публичную жизнь и регулярно становится гостем телевизионных программ, однако ввиду возраста и перенесённого рака во время пребывания в гаагской тюрьме, Шешель находится в группе риска по коронавирусу.

Результатов теста главный сербский радикал ожидает в своём доме в пригороде Белграда. «Я чувствую себя нормально, посмотрим, что будет дальше», – сообщил политик.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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