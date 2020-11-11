«Вмешательство во внутренние дела»: МИД Черногории не разрешил почтить память сербских солдат-освободителей

Министерство иностранных дел Черногории спровоцировало международный скандал, выступив против возложения послом Сербии венка к памятнику сербским освободителям Будвы в День окончания Первой мировой войны, передает «Балканист.ру».

Сегодня глава диппредставительства Сербии в Черногории Владимир Божович намеревался возложить в Будве венок к мемориальной плите, установленной в честь сербских освободителей города. Посольство заблаговременно оповестило МИД о мероприятии. В ответ посла вызвали на разговор в черногорское внешнеполитическое ведомство, где заявили, что намерение почтить память сербских героев Первой мировой войны является «вмешательством во внутренние дела Черногории и попыткой пересмотра истории».

В сербском диппредставительстве назвали эти обвинения «злонамеренными и лживыми». «B день примирения и победы в великой войне мы остаёмся привержены налаживанию крепких и дружественных отношений между братскими народами Сербии и Черногории. Мы отложим запланированное мероприятие до лучших времен, когда сможем провести его достойным образом, как это происходит во всем цивилизованном мире», – говорится в сообщении посольства Сербии в Черногории.

Примечательно, что сегодня у входа в старый город Будвы, где расположена памятная доска с надписью «B знак памяти о прибытии храброй победоносной сербской армии, которая в героическом бою освободила Будву 8 ноября 1918 года», прошла акция черногорских националистов под лозунгами «Viva Montenegro» и «Никогда Черногория не будет берегом сербского моря». Одна из активисток потребовала снять табличку в честь сербских освободителей города.

Подгорица, служба информации РИА «Новый День»

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