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Четверг, 12 ноября 2020, 12:56 мск

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Мэр столицы Республики Сербской заболел коронавирусом

Фото: twitter.com/RadojicicIgorMr

Градоначальник Баня Луки – столицы Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Игорь Радоичич сообщил о своем заболевании коронавирусом. Мэр отметил, что у него поднялась температура и появились проблемы с дыханием.

«Хотя еще во вторник вечером экспресс – тест был негативным, PCR -тест на вирус COVID-19 показал положительный результат не только у меня, но и у большинства членов моей семьи. У меня поднялась температура и появились проблемы с дыханием. Лечусь дома», – сообщил Радоичич.

Также мэр поблагодарил врачей и медицинский персонал за оказанную помощь. «Я принимаю целый список лекарств и витаминов. Могу сказать только одно: берегите себя. Вирус вокруг нас, и может поразить любого», – заключил Радоичич.

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