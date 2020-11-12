В Сербии началась охота на коррупционеров: арестовано 28 чиновников

Сегодня в нескольких сербских муниципалитетах арестовано 28 чиновников по подозрению в участии в коррупционных схемах и злоупотреблении служебным положением. В числе задержанных – бывшие главы муниципальных управ, а также руководители госучреждений.

В частности, в г. Нови Пазар среди прочих взяты под стражу помощник мэра, руководитель службы по вопросам благоустройства города, начальник коммунального предприятия. В г. Приеполье арестован бывший председатель городского парламента и пятеро его коллег. В г. Арилье задержаны в общей сложности восемь чиновников.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что борьба с коррупцией в стране – один из приоритетов правящей Сербской Прогрессивной партии (СПП). Примечательно, что в числе арестованных – два члена СПП, которые занимали руководящие должности в муниципалитетах Приеполье и Aрилье.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.11.20

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