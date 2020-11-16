В Сербии образовался дефицит донорской крови

Институт переливания крови Сербии обратился к гражданам страны с призывом сдавать кровь. «Запасы крови истощены, у нас дефицит всех групп, особенно мало 1-ой . Все меньше доноров сдаёт кровь, все чаще отменяются запланированные сдачи крови», – говорится в сообщении.

Руководство института на сайте опубликовало список мест, где желающие могут сдать кровь и часы работы учреждений, занимающихся переливанием крови.

Постоянные запасы донорской крови необходимы для срочных случаев переливания, операций, а также терапии онкологических и гемофилических больных.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 16.11.20

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