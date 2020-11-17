Сербия ждет срочной поставки вакцины от covid-19: страна-производитель и цена не имеют значения

Сербия заинтересована в скорейшем получении вакцины от коронавируса. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, стоимость препарата и страна-производитель не имеют решающего значения – главное кратчайшие сроки, поскольку пока не удается остановить распространение опасной инфекции.

«Меня не интересует, какая именно вакцина прибудет первой. Для нас важно получить её скорее. Если ввезем китайскую или российскую, возникнет политическая проблема, но гражданам Сербии беспокоиться не о чем. Спасибо Евросоюзу, что включили нас в свою программу. Но если мы сможем получить вакцину раньше, мы её ввезем... Вакцина спасёт тысячи людей, экономику, а это жизни наших граждан, для нас это не политика», – подчеркнул сербский лидер в эфире телеканала Happy, передает «Балканист.ру».

«Я обещаю, что мы раздобудем от пятисот тысяч до миллиона доз вакцины. Попытаемся помочь здравоохранению», – заверил Вучич.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Сербии остается тяжелой. Быстрые темпы распространения заболевания оказывают значительную нагрузку на систему здравоохранения, поэтому важно как можно скорее начать вакцинацию населения, которая, как заверил президент, будет добровольной, но военные, полицейские и врачи должны будут привиться в обязательном порядке.

«16 ноября у нас был самый тяжёлый день с начала эпидемии. У нас 4,8 тыс. человек лежат в больницах, объекты здравоохранения переполнены, мы дополнительно используем для размещения больных два санатория, но этого все равно мало», – сообщил лидер Сербии.

Он также обратил внимание, что даже строящегося в пригороде Белграда covid-госпиталя может оказаться недостаточно, если эпидемия продолжит развиваться прежними темпами. За минувшие сутки в стране было выявлено 2 813 новых случаев заболевания коронавирусом.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 17.11.20

«Или – мафия, или – мы!» Глава МВД Сербии объявил войну криминальным кланам. / В Сербии образовался дефицит донорской крови. / Болгария не пускает Македонию в Евросоюз. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»