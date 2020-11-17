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Вторник, 17 ноября 2020, 15:07 мск

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Сербия не будет закрывать границу с Республикой Сербской

Фото: DPA

Сербия не будет закрывать границу с Республикой Сербской ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, комментируя слухи о возможном карантине на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

«Не будет никакого закрытия границы с Республикой Сербской. Если у нас будет возможность каким-либо образом помочь во время пандемии коронавируса, мы будем делать это и далее», – подчеркнул Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы всегда и в любой момент помочь нашему народу западнее от Дрины», – добавил сербский лидер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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