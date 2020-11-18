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Среда, 18 ноября 2020, 17:26 мск

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Сербский митрополит победил коронавирус

Фото: milesevskaeparhija.rs

Глава Mилешевской епархии митрополит Aтанасие выписан из белградского Клинического центра, где проходил лечение от коронавируса с 8 ноября.

«Mитрополит Атанасие выражает свою благодарность прежде всего Богу, истинному врачу наших душ и тел, а затем всей системе здравоохранения Сербии, медицинским учреждениям в Приеполе, Ужице, Клиническому центру в Белграде и всем, кто участвовал в борьбе со злом, за их христианскую заботу, уход и молитвы, что привело к более быстрому выздоровлению Владыки», – говорится в сообщении Mилешевской епархии.

Также отмечается, что митрополит молится Богу за всех, кто страдает новой заразной болезнью, об их скорейшем исцелении, а также за всех, кто заботится о больных, чтобы Бог дал им силу и добродетель в их возвышенном труде служения другим.

Белград, Катарина Лане

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