В Сербии задержан блогер, угрожавший убийством президенту страны

В Сербии задержан 30-летний житель г. Пирот за призывы убить президента страны Александра Вучича. Спецоперацию провело Национальное бюро по вопросам безопасности совместно с сотрудниками МВД и отделом киберпреступности.
Молодой человек неоднократно публиковал в соцсети фотографии президента Сербии с угрозами в его адрес, и при этом упоминал снайперское оружие.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 18.11.20
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