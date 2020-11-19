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Четверг, 19 ноября 2020, 11:21 мск

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В Сербии задержан блогер, угрожавший убийством президенту страны

В Сербии задержан 30-летний житель г. Пирот за призывы убить президента страны Александра Вучича. Спецоперацию провело Национальное бюро по вопросам безопасности совместно с сотрудниками МВД и отделом киберпреступности.

Молодой человек неоднократно публиковал в соцсети фотографии президента Сербии с угрозами в его адрес, и при этом упоминал снайперское оружие.

Белград, Катарина Лане

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Метки / Сербия

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