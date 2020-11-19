Состояние здоровья главы Сербской православной церкви ухудшилось

Состояние здоровья патриарха Сербского Иринея, заразившегося в начале ноября коронавирусом, ухудшилось, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сообщение Сербской православной церкви.

«19 ноября 2020 года общее состояние Святейшего Патриарха Сербского г-на Иринея ухудшилось вследствие заражения COVID-19», – отметили в СПЦ, пообещав и далее информировать о результатах терапии владыки.

Предстоятель Сербской православной церкви с 5 ноября находится на лечении в военном госпитале в Белграде.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 19.11.20

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