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Четверг, 19 ноября 2020, 14:33 мск

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Состояние здоровья главы Сербской православной церкви ухудшилось

Фото: официальный сайт Сербской православной церкви

Состояние здоровья патриарха Сербского Иринея, заразившегося в начале ноября коронавирусом, ухудшилось, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сообщение Сербской православной церкви.

«19 ноября 2020 года общее состояние Святейшего Патриарха Сербского г-на Иринея ухудшилось вследствие заражения COVID-19», – отметили в СПЦ, пообещав и далее информировать о результатах терапии владыки.

Предстоятель Сербской православной церкви с 5 ноября находится на лечении в военном госпитале в Белграде.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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