Сербская церковь опровергла новости о смерти патриарха

В Сербской православной церкви опровергли новости о смерти патриарха Иринея: состояние здоровья предстоятеля ухудшилось, но он жив, передает «Балканист.ру» со ссылкой на Сербскую Патриархию.
Ранее сегодня сербские СМИ распространили информацию, что глава СПЦ не справился с последствиями заражения коронавирусом и скончался в военном госпитале Kарабурма в Белграде.
Патриарх был госпитализирован в начале ноября.
Белград, служба информации РИА «Новый День»
Белград. Другие новости 19.11.20
Состояние здоровья главы Сербской православной церкви ухудшилось. / Министр здравоохранения Хорватии заразился коронавирусом. / Коронавирус: в Венгрии сохранятся жесткие ограничения до февраля. Читать дальше
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