Сербская церковь опровергла новости о смерти патриарха

В Сербской православной церкви опровергли новости о смерти патриарха Иринея: состояние здоровья предстоятеля ухудшилось, но он жив, передает «Балканист.ру» со ссылкой на Сербскую Патриархию.

Ранее сегодня сербские СМИ распространили информацию, что глава СПЦ не справился с последствиями заражения коронавирусом и скончался в военном госпитале Kарабурма в Белграде.

Патриарх был госпитализирован в начале ноября.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 19.11.20

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