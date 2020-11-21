Граждане Сербии не хотят в ЕС и готовы к войне за Косово

Более половины граждан Сербии не поддерживает идею вступления страны в Евросоюз. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Белградского центра по политике безопасности, которые приводит портал «Балканист.ру».

Издание отмечает, что присоединение к ЕС главным внешнеполитическим приоритетом Сербии назвали только 9% участников опроса, а пятая их часть считает необходимым согласовывать внешнюю политику страны с Брюсселем. Тех, кто думает, что Сербия окружена главным образом дружественными странами, оказалось 40%, и это на 20% больше, чем 4 года назад. При этом более 50% сербов считают, что соседние с Сербией страны относятся к ней враждебно. Треть опрошенных главным неприятелем считает Хорватию, 20% – Албанию, 13% – США.

В то же время 40% жителей Сербии назвали Россию главным дружественным государством. При этом 72% считают, что российское влияние носит позитивный характер. Тех, кто разделяет это мнение, стало на 11% больше по сравнению с показателями 2017 года. Еще 16% опрошенных считают основным другом Сербии Китай

Кроме того, 52% от общего числа респондентов считает, что Сербия должна провести военную операцию на территории Косово и Метохии в случае начала конфликта, а 47% заявили, что готовы прийти на помощь соотечественникам в случае войны. В то же время две трети граждан Сербии, принявших участие в исследовании, считают, что долгосрочный мир между сербами и албанцами возможен, и полагают, что в ближайшие 5 лет на Балканах не будет крупных вооруженных конфликтов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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