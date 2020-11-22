Сербия прощается с патриархом Иринеем

В Белграде в храме Святого Саввы проходит отпевание предстоятеля Сербской православной церкви Иринея. В церемонии принимают участие президент Сербии Александр Вучич, руководство правительства и парламента страны, а также специальный представитель президента РФ по делам соотечественников за рубежом Александр Бабаков, член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик и премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич, передает «Балканист.ру».

Делегацию Русской православной церкви возглавил митрополит Bолоколамский Илларион, который накануне совершил заупокойную литию у гроба патриарха Иринея.

Храм Святого Саввы был открыт всю ночь. С главой Сербской Церкви простились тысячи граждан.

На литургии соблюдаются меры предосторожности: гроб накрыт стеклом, регулярно проводится дезинфекция поверхностей, все присутствующие обязаны быть в масках и соблюдать дистанцию. Перед храмом установлены два больших экрана, где транслируется церемония прощания. Национальная гвардия Сербии несет торжественный караул.

Заупокойную службу проводит митрополит Дабро-Боснийский Xризостом, который назначен местоблюстителем Патриаршего престола до избрания нового предстоятеля.

Патриарх Ириней будет похоронен в крипте Храма Святого Саввы.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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