Еще один иерарх Сербской православной церкви госпитализирован с коронавирусом

Митрополит Kрушевацкий Давид госпитализирован в Клинический центр в Белграде после заражения коронавирусом. Как пишет «Балканист.ру», священнослужитель оказался в больнице сразу после похорон Патриарха Сербского Иринея, где проводил отпевание.

Весной у митрополита подозревали заболевание вирусом COVID-19, но тогда тест показал негативный результат.

В этом году от последствий заражения коронавирусом скончалось пять сербских священников: митрополит Bалевской епархии Милутин, митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, лишённый сана митрополит Рашско-Призренский Aртемий, монахиня Нина из Печской Патриархии и глава Сербской Церкви Ириней.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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