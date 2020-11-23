В Сербии введены дополнительные ограничения из-за коронавируса

В Сербии на фоне роста заболеваемости коронавирусом ужесточаются карантинные меры. С 24 ноября по 3 декабря будет ограничено время работы кафе, ресторанов, баров, клубов, букмекерских контор, театров, кинотеатров, а также торговых центров – до 6 часов вечера, передает «Балканист.ру»

Вместе с тем продуктовым магазинам, супермаркетам и продовольственным киоскам разрешено работать до 9 вечера. Самое ранее время их возможного открытия – 5 утра. В то же время аптеки, бензоколонки и заведения общепита, оказывающие услуги доставки, смогут работать без ограничений.

За последние сутки в Сербии выявлено 4 995 новых случаев заболевания COVID-19. От последствий болезни скончался 31 пациент.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 23.11.20

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