В рекордные сроки: в Сербии завершается строительство сovid-больницы

В Сербии в рекордные сроки завершается строительство сovid-больницы, которая расположена в Батайницe недалеко от Белграда. Медучреждение, которое планируется ввести в эксплуатацию через неделю, начали возводить четыре месяца назад. Накануне вечером объект проинспектировал президент Сербии Александр Вучич, передает «Балканист.ру».

«Мы единственные в Европе, кому удалось построить такой клинический центр в рекордные сроки. После окончания эпидемии он продолжит работать в системе здравоохранения Сербии», – прокомментировал строительство сербский лидер.

Как сообщается, уже подготовлено отделение кислородной терапии, проведены водопровод и канализация, построены паркинг и подъездные пути. В новую клинику планируется госпитализировать пациентов средней и высокой степени тяжести, их лечением будут заниматься полторы тысячи врачей. Площадь клинического центра составляет 18 тыс. кв.м., здесь будет 550 койко-мест в отделении интенсивной терапии и примерно 800 дополнительных. «Hам нужно для начала подготовить хотя бы 700 мест, чтобы вылечить как можно больше людей. Для борьбы за жизни граждан важен каждый день», – подчеркнул Вучич.

Президент Сербии обратил внимание, что заболеваемость коронавирусом остается на высоком уровне. «У нас 6 500 человек лежат в больницах. Мест не хватает. Надеюсь, что нам не придётся включать ортопедические отделения в сovid-систему, иначе будет негде лечить людей с открытыми переломами, если пойдёт ледяной дождь», – сказал он.

Вместе с тем Вучич заверил, что вакцина против коронавируса прибудет в Сербию до конца года.

Стоит отметить, что в Сербии строится еще один сovid-госпиталь в городе Крушевац, его планируется ввести в эксплуатацию 15 декабря. За минувшие сутки в стране выявлено 6 842 новых случая заражения.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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