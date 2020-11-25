Кризисный штаб Сербии принял решение о работе школ

В Сербии с понедельника, 30 ноября, все старшеклассники, начиная с пятого класса средней школы, переходят на дистанционное онлайн-обучение до 21 декабря, после чего будут объявлены зимние каникулы до 18 января 2021 года. Такое решение принял Кризисный штаб по борьбе с распространением коронавируса, которое должно одобрить правительство Сербии.

Как предполагается, ученики младших классов продолжат учиться в обычном очном режиме, детские сады закрывать пока не планируется.

В Сербии наблюдается рост заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки было выявлено 7 579 новых случаев заражения.

Белград, Катарина Лане

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