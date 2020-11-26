Франция поможет построить метро в Белграде

Сегодня Сербия и Франция подписали межправительственное соглашение о реализации важных инфраструктурных проектов стоимостью 581 млн евро. Речь идет о модернизации в Сербии электросетей и строительстве белградского метро, передает «Балканист.ру».

С французской стороны документ подписал министр по делам внешней торговли Франк Ристер, отметив, что эти проекты будут реализованы при финансовой поддержке Парижа и значительно поднимут уровень жизни граждан Сербии.

Министр финансов Сербии Синиша Мали со своей стороны уточнил, что 127 млн евро будут направлены на проекты по повышению энергетической эффективности, а 454 млн евро будут вложены в строительство первой ветки белградского метрополитена, которое начнётся в конце 2021 года.

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность руководству Франции за поддержку в тяжелой эпидемиологической ситуации, содействие налаживанию диалога Белграда и Приштины и процессу евроинтеграции Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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