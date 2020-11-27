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Пятница, 27 ноября 2020, 16:21 мск

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Власти Сербии готовы ввести запрет на анонимность в Интернете

В Сербии после многочисленных угроз президенту Александру Вучичу и его семье, которые появились в Интернете, необходимо принять закон о персональной регистрации пользователей с использованием личных документов. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

«Анонимность привела к тому, что соцсети превратились в скопище разного рода гадостей. И пока не исчезнет анонимность, это будет продолжаться», – заявил глава МВД.

Напомним, против президента Сербии и его семьи в Интернете ведется организованная травля. Полиция недавно арестовала пользователя соцсетей, который угрожал убить главу государства.

Белград, Катарина Лане

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