Скандал в сербском парламенте: депутат принес на заседание флаг Албании

В сербской Скупщине произошел скандал, который спровоцировал депутат от партии «Объединенная Долина – Партия демократического действия Санджака» Шаип Камбери, который является этническим албанцем. Парламентарий принес на заседание государственный флаг Албании.

Как пишет «Балканист», Камбери потребовал дать право жителям страны всех национальностей равные права. В частности, речь идет о возможности для сербов поднимать свои флаги в Грачанице, которая является сербским анклавом и административным центром для косовских сербов на территории Косово и Метохии, а также праве албанцев демонстрировать свой флаг в муниципалитетах Прешево, Буяновац и Медведжа, где массово живут представители этой национальности.

Издание отмечает, что такой демарш вынудил спикера парламента Ивицу Дачича сделать депутату замечание. «Я рад, что вы указали на флаг Сербии, а не на флаг Косово, потому что, когда вы говорите о флаге Сербии, который может развеваться над Грачаницей, вы знаете, что Грачаница находится в Сербии», – обратился к нему Дачич, и попросил убрать флаг, чтобы не нарушать правила поведения в Народной Скупщине.

Камбери не стал протестовать и убрал государственный символ Албании.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 27.11.20

Власти Сербии готовы ввести запрет на анонимность в Интернете. / Болгария заблокирует Северной Македонии путь в ЕС. / Франция поможет построить метро в Белграде. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»