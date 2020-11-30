Участник знаменитой сербской рок-группы «Рибля чорба» умер от covid-19

В Белграде скончался от коронавируса басист знаменитой югославской и сербской рок-группы «Рибля чорба» Миша Алексич. 66-летний музыкант последнюю неделю находился на аппарате искусственной вентиляции легких в столичной больнице, передает «Балканист.ру».

Алексич является одним из основателей рок-группы. В составе коллектива музыкант записал более 20 студийных и концертных альбомов, отыграл огромное количество концертов и гастролей, получил множество музыкальных наград. Поклонники «Рибля чорба» запомнят его как автора хитов «Амстердам», «Я останусь свободным», «Я сражаюсь один».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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