Китайская экспансия на Балканах: Пекин вытесняет Россию

Экспансия Китая на Балканах может обернуться серьезными последствиями для России. Об этом пишет директор Фонда прогрессивной политики, руководитель проекта «Балканист.ру» Олег Бондаренко в статье для «Независимой газеты».

Эксперт обратил внимание, что на Балканах, где исторически сильна конкуренция различных центров силы, в 2020 году основным оппонентом российского капитала выступил именно китайский.

«Китайцы соревнуются с РЖД за возможность реновации железной дороги в сербской автономии Воеводине, компания Zijin Mining Group в 2018 году потеснила российских коллег, став владельцем крупнейшего в Европе медного рудника «Бор». Опять же китайцы постарались раньше других (в том числе России) оказать медицинскую помощь Сербии после начала эпидемии. И пусть помощь эта была символической, зато в ее пиар-раскрутку китайские коллеги вложились по максимуму – с билбордами по Белграду, статьями в СМИ и подарками принимающей стороне. Поскольку свои отношения китайцы предпочитают выстраивать на длинную перспективу, этот пиар им еще принесет плоды спустя время», – пишет Бондаренко.

В то же время Фонда прогрессивной политики отметил, что российская помощь, хотя и оказалась на порядок значительнее китайской – 12 военно-транспортных самолетов МЧС с медицинским оборудованием и специальной техникой, которая работала в Сербии в общей сложности около двух месяцев, не получила должного пиара.

Эксперт также напомнил, что компании Huawei удалось открыть в Белграде центр инноваций и цифрового развития, который будет создавать систему 5G для Сербии, несмотря на негативную реакцию со стороны США и ЕС.

«Параллельно с этим взрывной популярностью среди сербской молодежи пользуется китайское приложение коротких видео TikTok. На таком фоне особенно жалко выглядят обоснования российских медиачиновников в части того, что балканский рынок слишком мал и потому-де условному Russia Today он не может быть интересен», – подчеркнул Бондаренко.

Москва – Белград, служба информации РИА «Новый День»

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