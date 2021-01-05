«Тихий госпереворот»: в Сербии разгорелся скандал вокруг прослушки президента Вучича

В Сербии началось расследование обстоятельств незаконного прослушивания президента страны Александра Вучича. Как считают сербские политики и эксперты, на фоне гибридной войны против Сербии и ее лидера это ЧП может рассматриваться как попытка «тихого государственного переворота».

Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ, расследование было инициировано после заявления самого президента Вучича, который подтвердил, что его прослушивали на протяжении полутора лет, у него есть доказательства, а также собственная версия о том, кто может за эти стоять. Следственные действия проводит Сектор внутреннего контроля министерства внутренних дел Сербии.

«Мы докопаемся до истины, и судебные органы сделают свое дело. Мы должны подтвердить, что президента прослушивали, и гарантировать, что этого больше не повторится. Пока рано говорить о цели прослушивания телефонных разговоров президента, но точно речь не идет о благих намерениях», – заявил глава МВД Александр Вулин.

По его словам, глава государства сообщил о прослушке не ради политического пиара, а потому, что «это правда, которую компетентные органы должны подтвердить». Министр подчеркнул, что это серьезный удар не только по безопасности президента, но и по государству, что стало следствием решения Вучича начать полномасштабную борьбу с мафией.

Как считает бывший сотрудник госбезопасности страны Божидар Спасич, в Сербии «предпринимается попытка тихого государственного переворота». «Цель – разрушить систему безопасности вокруг президента, ввести в заблуждение, испортить его репутацию, прежде всего, в мире. Подслушивать президента может только отдельный полугосударственный аппарат в полиции или в секретных военных спецслужбах. Только они для этого подготовлены и технологически, и с точки зрения персонала. В нашей стране есть части силовых структур, которые служили прежнему режиму и выступают против нынешней политики», – подчеркнул Спасич.

По его мнению, полученную информацию могли передавать иностранным службам, оппозиции или мафии, что ставит под угрозу не только главу государства, но и всю систему безопасности страны.

Полковник контрраздведки в отставке Любан Каран полагает, что против Сербии готовится новая гибридная война, которая связана с отказом лидера страны признать независимость Косово и решением проводить политику военного нейтралитета. «За прослушиванием телефонных разговоров президента стоит одно или несколько влиятельных иностранных секретных агентств, которые полагаются на определенные структуры наших служб, а также на оппозицию, некоторых олигархов и части мафии. Все они заинтересованы в уходе Вучича из власти, чтобы реализовать свои определенные интересы. Государственная политика президента прозрачна, на него нет никакого компромата, но очевидно, что данные, которые они получают, будут использованы для организации скандалов», – считает Каран.

Похожего мнения придерживаются также сербские политики. «Очевидно, что есть люди, которые думают, что могут прийти к власти без голосов избирателей с помощью незаконного прослушивания телефонных разговоров и осуществления таким образом государственного переворота», – прокомментировал скандал заместитель мэра Белграда Горан Весич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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