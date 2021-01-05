Полиция задержала вандалов, осквернивших Вечный огонь в Белграде

Сербская полиция установила личности вандалов, осквернивших в ночь на 30 декабря Вечный огонь на мемориале Освободителей Белграда. Как оказалось, к преступлению причастны 22-летний молодой человек и 17-летний юноша.

Как сообщалось, вандалы выплеснули цемент на Вечный огонь и водрузили сверху ведро с надписью «Освободители? Нет, никогда». В полиции уточнили, что преступники ранее повредили памятники на территории парка Калемегдан, нарисовав на них граффити с лозунгами ненависти и нетерпимости.

Как пишет «Балканист.ру», 22-летний мужчина задержан на 48 часов. Против несовершеннолетнего будет возбуждено дело по факту уничтожения и повреждения чужого имущества и разжигания национальной, расовой и религиозной ненависти и нетерпимости.

Напомним, Вечный огонь, частица которого была доставлена из Москвы, был торжественно зажжен в сербской столице 15 декабря президентом Сербии Александром Вучичем и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Предполагается, что после акта вандализма Вечный огонь вновь будет зажжен 6 января.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 05.01.21

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