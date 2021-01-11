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Понедельник, 11 января 2021, 11:32 мск

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В Сербии началась запись населения на вакцинацию от коронавируса

Граждане Сербии получили возможность подать заявку на вакцинацию против вируса COVID-19 через электронную систему. Об этом сообщила премьер-министр Ана Брнабич.

«Кроме того, с четверга подать заявку можно будет и через контактные центры. Граждане смогут выбрать, какой именно из одобренных вакцин они намерены привиться», – пояснила Брнабич, передает «Балканист.ру».

Заявку гражданин Сербии может подать на себя или своих родственников, для этого потребуется заполнить на сайте анкету из нескольких вопросов. После этого заявитель получит смс с инструкцией о месте и времени проведения вакцинации. При этом граждане Сербии могут выбрать вакцину Phizer американо-немецкого производства или российскую «Спутник V».

Премьер-министр Сербии сообщила, что до конца этой недели в Белграде появится первый пункт вакцинации, который будет развернут в столичном экспоцентре.

Стоит отметить, что в Сербии регистрируется медленный спад количества новых зараженных коронавирусом. За минувшие сутки было выявлено 1795 новых случаев.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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