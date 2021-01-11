В Сербии открывается самая длинная в мире канатная дорога

Сегодня на сербском горнолыжном курорте Златибор начнет свою работу самая длинная в мире канатная дорога, в строительство которой было вложено 13 млн евро. В муниципалитете Чаетина, где расположен курорт, заявили, что «это великий день для всей Сербии».

Торжественное открытие намечено на четверг, но до этого момента все местные жители бесплатно смогут оценить уникальность канатной дороги, длина которой составляет 9 км. Поездка длится 25 минут.

После официального открытия цена билета составит примерно 9 евро для взрослых и около 5 евро для детей. Проживающие в муниципалитете Чаетина будут иметь 50% скидку. Каждая кабина – всего их 55- рассчитана на 10 человек, но пока из-за угрозы коронавируса перевозить решено по четыре пассажира.

В муниципалитете Чаетина уверены, что канатная дорога обеспечит прорыв туристической отрасли Златибора.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 11.01.21

В Сербии началась запись населения на вакцинацию от коронавируса. / Киев не успокоится: глава МИД Украины снова потребовал вернуть икону, подаренную в Сараево Сергею Лаврову. / Сербия закупит 2 млн доз российской вакцины от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»