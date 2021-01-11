Граждане Сербии назвали имя политика, которому больше всего доверяют

Граждане Сербии больше всего доверяют президенту Александру Вучичу. Об этом сообщил основатель сербского отделения компании по изучению общественного мнения IPSOS Срджан Богосавлевич, ссылаясь на результаты последнего социологического опроса.

По его словам, Вучич является абсолютным лидером рейтинга доверия общества на протяжении последних шести лет. «Наибольшее количество людей говорят, что доверяют Вучичу больше остальных. За ним следует председатель парламента Ивица Дачич, но ему доверяет в десять раз меньше людей. Замыкает тройку премьер-министр Ана Брнабич», – сказал Богосавлевич в эфире телеканала TV Prvа, передает «Балканист.ру».

Социолог также уточнил, что 56% опрошенных заявляют, что «Сербия движется в правильном направлении». По его мнению, это показатель того, что власти страны хорошо выполняют свою работу.

Богосавлевич отметил, что среди представителей оппозиции только у одного политика уровень доверия граждан превышает 1% – это лидер движения «С нас хватит!» Саша Радулович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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