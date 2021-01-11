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Понедельник, 11 января 2021, 13:59 мск

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Сербия оставила в силе ограничительные меры

Фото: valjevskaposla.info

Кризисный штаб Сербии по борьбе с угрозой распространения коронавируса принял решение оставить в силе ранее принятые ограничительные меры с обязательным масочным режимом в общественных помещениях. Иностранцам для въезда в Сербию все так же потребуется негативный результат PCR-теста, сделанного не позднее 48 часов назад.

Рестораны, кафе, бары, а также торговые центры и объекты, оказывающие услуги населению, продолжат работать до 20:00. Продуктовые магазины Сербии будут открыты до 21:00. Школьные каникулы закончатся 18 января, и эпидемиологи не видят причин их продлевать.

В настоящее время в Сербии наблюдается медленный спад заболеваемости коронавируса. За минувшие сутки выявлено 1 795 новых случаев заражения, однако специалисты и правительство считают, что граждане обязаны проявлять ответственность.

Решение об отмене ограничений будет приниматься с учетом развития эпидемиологической обстановки. Эпидемиологи и правительство возлагают большие надежды на начавшуюся массовую вакцинацию населения.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 11.01.21

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