На юге Сербии произошло сильное наводнение

На юге Сербии после обильных осадков и таяния снега произошло наводнение. В нескольких населенных пунктах затоплены улицы, дома и сельскохозяйственные угодья. Согласно прогнозам синоптиков, уровень воды в верховьях Южной Моравы и Нишавы в ближайшие 24 часа может достичь критического уровня.

Источник: novosti.rs

Как пишет «Балканист.ру» со ссылкой на сербские СМИ, критическая ситуация складывается в Буяноваце, где под воду ушли пахотные земли. На территории муниципалитета Дольевац объявлено чрезвычайное положение. Вместе с тем затоплено несколько районов Косово и Метохии. Жители нескольких сел эвакуированы.

Не менее тревожная ситуация сложилась на северо-западе Албании. По данным местных властей, затопленными оказались территории вокруг городов Дуррес, Шкодер и Лежа общей площадью 7,5 тыс гектаров, размыты дороги и разрушены мосты в сельской местности. До некоторых населенных пунктах можно добраться только на лодках или армейских грузовиках.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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