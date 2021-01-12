Сербия ожидает поставки истребителей из Белоруссии

Четыре истребителя МИГ-29, которые сербская авиация получила в подарок от Белоруссии, будут доставлены в Сербию в ближайшие недели. После завершения капитального ремонта, над которым 558-й Авиационный институт в городе Барановичи работает почти два года, начнется подготовка к транспортировке и передаче техники.

С поставкой этих четырех самолетов сербские ВВС к весне 2021 будут укомплектованы 14 истребителями МИГ-29.

Одновременно с завершающей работой над белорусскими самолетами начался третий этап модернизации однотипных самолетов, которые уже входят в состав ВВС Сербии. Речь идет об их техническом усовершенствовании и оснащении более современным оружием. После завершения этих работ Сербия впервые спустя долгое время получит эскадрилью нового поколения, что, как отмечают сербские СМИ, станет пиком развития военной авиации страны, которая всего несколько лет назад боролась за выживание.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что в этом году запланировано несколько амбициозных проектов, связанных с модернизацией военного авиапарка. По его словам, также будут продолжены работы над авиационной инфраструктурой, которая все еще восстанавливается после ущерба, причиненного НАТО в 1999 году.

«Мы будем работать над реконструкцией и строительством жилых помещений и других объектов в военных аэропортах, чтобы улучшить условия труда военнослужащих», – пояснил министр.

Предполагается также, что в аэропорту «Миленко Павлович» в Батайнице в этом году появится новый ангар для самолетов, а также навес для дежурных истребителей. Аналогичные объекты будут построены в аэропорту г. Кралево. Одновременно проводится обучение и переподготовка летно-технического состава.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 12.01.21

Черногория открыла границу для туристов без PCR-теста. / На юге Сербии произошло сильное наводнение. / Сербия оставила в силе ограничительные меры. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»