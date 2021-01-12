«Америка лоббирует его кандидатуру»: в Сербии разоблачили возможного кандидата на пост главы СПЦ

Епископ Дюссельдорфский и всей Германии Сербской православной церкви Григорий, заявивший о своей готовности «вступить в борьбу с режимом в Сербии», является предателем. Об этом заявил лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель. «Мы имеем дело с человеком, лишенным морали, но который постоянно морализаторствует», – подчеркнул политик, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Ранее сербская оппозиция заявляла, что только епископ Григорий достоин стать главой СПЦ, выборы которого пройдут во второй половине февраля. Шешель заявил, что такой священнослужитель не заслуживает стать Патриархом. «Мы все знаем о его махинациях с церковной казной, знаем о том, что он в Требине (город в Республике Сербской Боснии и Герцеговины) занимался винным бизнесом и брал миллионные кредиты под залог церковных объектов, а после – когда как винодел и бизнесмен прибыл в Дубровник – представлялся католическим епископом. Вы только представьте себе такое!» – возмутился Шешель.

Лидер сербских радикалов также обратил внимание на оскорбительные заявления епископа в адрес заключенных в Гааге сербов – Ратко Младича и Радована Караджича. «Григорий – предатель. Он требовал для нас, судимых в Гааге, самых жёстких наказаний и клеветал на нас. Однако и это еще не все. У него есть жена и как минимум один ребенок. В силу этих, а также многих других причин он никогда не будет избран Патриархом Сербским, а о престоле он мечтает больше всего на свете. К сожалению, Америка лоббирует его кандидатуру, но я уверен, что у них ничего не выйдет, и главой Сербской православной церкви будет выбран достойный человек», – заявил политик.

Как отмечает «Балканист.ру», сербская Патриархия на днях выступила с заявление, что не разделяет взглядов епископа Григория. «Если Патриархом станет кто-то из приближенных Григорию, он продолжит заниматься политикой опосредованно и станет собирать вокруг себя оппозицию. В случае, если победит его противник, – а шансы на это велики, потому что за Григорием стоят всего пара владык, и те из так называемого раскольнического «НАТО – клана», – он, возможно, официально займётся политикой и не исключено, что будет участвовать в президентских выборах», – пояснили в СПЦ.

Аналитик Небойша Крстич полагает, что у епископа Григория, если он займется политической деятельностью, мало шансов победить на президентских выборах в Сербии в 2022 году. «Если Григорий отречется от сана, то Младен Дурич, как его зовут в миру, может участвовать в любых выборах. Но шансов на победу у него будет столько же, как если бы вместо него кандидатом стал любой другой Младен», – пояснил эксперт.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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