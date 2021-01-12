Президент Сербии объявил о новом пакете госпомощи

В Сербии до 15 февраля представители частного бизнеса получат очередной пакет государственной помощи. Как сообщил президент страны Александр Вучич, господдержка будет заключаться в двух-трех перечислениях денежных средств – по половине от действующего МРОТ на каждого трудоустроенного сотрудника, что, по его словам, будет огромной помощью для более чем миллиона человек.

Вучич отметил, что помощь будет направлена, в том числе, туристическому сектору: отельерам, турагентствам, гидам и автотранспортным компаниям, передает «Балканист.ру».

Вместе с тем государство поддержит пенсионеров, которым в феврале будет выплачена повышенная на 5,9% январская пенсия. До марта пенсионеры также должны получить медицинские пакеты с набором основных витаминов и микроэлементов.

Глава Сербии анонсировал, что в ближайшие дни будут подписаны первые договоры с американской Международной финансовой корпорацией развития (DFC) на сумму 300 и 400 млн долларов. При этом Вучич выразил надежду, что в текущем году стране удастся получить около миллиарда евро финансовой помощи через гарантийные схемы: в прошлом году Белград таким образом получил 1,5 млрд долларов. «Можете рассчитывать, что в рамках пакета помощи у нас в распоряжении будет миллиард евро, – такого никто не ожидал», – сказал он.

В то же время президент отметил, что правительство намерено добиться экономического роста на 5,5%, в том числе благодаря крупным инфраструктурным проектам в рамках программы «Сербия 2025».

Вучич обратил внимание, что по темпам экономического роста страна сейчас на первом месте в Европе, что стало возможным благодаря реформам, начатым в 2014 году, и своевременному открытию границ после первой волны коронавируса. Для сравнения сербский лидер озвучил показатели соседней Черногории, где темпы экономического роста в третьем квартале прошлого года составляли минус 26%.

Примечательно, что в Сербии зафиксирован самый высокий уровень средней заработной платы в регионе: около 512 евро. Вместе с тем в феврале после январского повышения средняя зарплата вырастет до 536 евро. Только в Белграде, по словам Вучича, за последние семь лет средняя зарплата увеличилась на 180 евро, или на 40%.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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