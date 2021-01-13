В 12 районах Сербии объявлена чрезвычайная ситуация

В двенадцати районах Сербии объявлена чрезвычайная ситуация в связи с наводнением в результате непрекращающихся дождей. Стихийное бедствие обрушилось на города Ниш и Лесковац, а также на территории муниципалитетов Житораджа, Долевац, Димитровград, Власотинце, Медведжа, Владичин-Хан, Гаджин-Хан и Куршумлия.

Как пишет «Балканист.ру», пострадали главным образом районы на юге и юго-востоке страны. Кроме того, из-за обильных дождей и снегопада ЧС объявлена в шести районах муниципалитета Приеполе на юго-западе Сербии у границы с Черногорией.

Сотрудники Сектора по чрезвычайным ситуациям при МВД Сербии совместно с отрядами спасателей эвакуировали десятки человек из зданий, затопленных в результате наводнения, а также из отдельных очагов в районах на юге страны, где чрезвычайная ситуация объявлена не была. К ликвидации последствий наводнения подключились также армейские подразделения.

По данным МВД, в целом ситуацию удается держать под контролем. Большая часть рек вернулась в свои русла. Сложной ситуация продолжает оставаться в бассейне Южной Моравы, воды которой затапливают сельскохозяйственные угодья в районе Ниша, Алексинаца и Ражня.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.01.21

В Сербии готовится серия судебных процессов против НАТО. / Президент Сербии объявил о новом пакете госпомощи. / Косовская проблема: Приштина опять шантажирует Белград новыми санкциями. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»