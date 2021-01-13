В Сербии планируют к лету завершить вакцинацию населения от коронавируса

Сербские власти рассчитывают закончить вакцинацию населения от коронавируса к лету, если все поставки медикаментов будут продолжаться по плану. Об этом сообщил секретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек.

По его словам, инициатива правительства с подачей заявок на вакцинацию через Интернет нашла живой отклик у граждан и особенно у молодёжи. С понедельника через сайт государственных услуг подано более 110 000 запросов.

Между тем, скорость подачи заявки не означает, что эти люди будут вакцинированы без очереди. Сербский минздрав подготовил детальный план вакцинации, который опубликует через несколько дней после поступления необходимого количества препарата.

Секретарь министерства также уточнил, что следующая группа граждан, которые будут вакцинированы, – это граждане старше 75 лет, и приоритет будет отдаваться тем, кто страдает несколькими хроническими заболеваниями.

«Если мы получим все дозы, о которых договорились, и поставка пройдет должным образом, мы планируем завершить вакцинацию к концу мая или середине июня. Молодежи не придется ожидать своей очереди долго», – сказал он, заверив, что все граждане, подавшие заявку, обязательно получат вакцину.

Джерлек заявил, что Сербия является одной из немногих стран, которые будут иметь 500 000 доз российской вакцины Sputnik V, 1 миллион доз китайской Sinopharm и 300 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech уже в январе и феврале.

Секретарь минздрава также уточнил, что первоначально граждане проявляли наибольший интерес к российской вакцине «Спутник V». Сейчас предпочтения распределились равномерно между китайским, американо-немецким и российским препаратами против коронавируса.

Пока в Сербии доступны «Спутник V» и Phizer-BioNTech, однако правительство рассчитывает на поставки всех видов вакцин, чтобы предоставить гражданам широкий выбор.

Будапешт, Катарина Лане

Будапешт. Другие новости 13.01.21

Венгерская полиция обнаружила тайный тоннель на границе с Сербией. / В ЕС поставили под сомнение Вашингтонские соглашения Белграда и Приштины. / В 12 районах Сербии объявлена чрезвычайная ситуация. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»