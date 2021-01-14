Мэр Белграда: Ограничения и дисциплина приносят результаты в борьбе с коронавирусом

В Белграде ограничительные меры, направленные против распространения коронавируса, и контроль за их соблюдением принесли положительный результат. Как сообщил мэр сербской столицы Зоран Радоичич, еще в середине декабря ковид-лаборатории принимали по 50 000 человек в неделю, сейчас это количество удалось уменьшить вполовину.

По его словам, в общем граждане ответственно отнеслись к просьбам властей не устраивать во время празднования Нового года по старому стилю массовые торжества, однако совсем без нарушителей все же не обошлось. «357 объектов общепита было проверено, в семи из них были обнаружены нарушения. Эти заведения были закрыты, людей попросили разойтись, выписано 33 штрафа», – уточнил мэр Белграда.

Градоначальник также сообщил, что в Белграде подготовлен первый пункт для вакцинации населения в столичном выставочном центре, который способен одновременно вместить 30 человек и позволяет вакцинировать до 700 человек в час. Всего городские власти подготовят 18 подобных пунктов для вакцинации.

С сегодняшнего дня начнётся иммунизация первой тысячи человек из 200 тысяч, подавших заявки на вакцинацию через сайт госуслуг. Как сообщают сербские СМИ, сначала будут привиты пожилые люди старше 75 лет. Записаться на прививку можно также по телефону горячей линии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.01.21

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