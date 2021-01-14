Премьер-министр Сербии завершила свою вакцинацию против коронавируса

Сегодня глава кабинета министров Сербии Ана Брнабич приняла вторую дозу вакцины против коронавируса. Напомним, 24 декабря премьер-министр выбрала американо-немецкое средство Phizer-BioNTech и стала первой привившейся от коронавируса среди европейских коллег.

Вакцинация в Сербии проходит по плану, разработанному минздравом. У сербских граждан есть возможность добровольно подать заявку через Интернет или по телефону горячей линии. Кроме того, население Сербии может выбрать, какой именно вакциной прививаться. На данный момент гражданам, кроме Phizer-BioNTech, доступна российская «Спутник V».

Правительство Сербии продолжает переговоры с остальными производителями вакцин и обещает гражданам предоставить полный спектр препаратов, защищающих от заражения вирусом COVID-19.

За минувшие сутки в Сербии выявлено 2 267 новых случаев, 25 человек скончалось.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.01.21

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