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Четверг, 14 января 2021, 13:28 мск

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Премьер-министр Сербии завершила свою вакцинацию против коронавируса

Фото: srbija.gov.rs

Сегодня глава кабинета министров Сербии Ана Брнабич приняла вторую дозу вакцины против коронавируса. Напомним, 24 декабря премьер-министр выбрала американо-немецкое средство Phizer-BioNTech и стала первой привившейся от коронавируса среди европейских коллег.

Вакцинация в Сербии проходит по плану, разработанному минздравом. У сербских граждан есть возможность добровольно подать заявку через Интернет или по телефону горячей линии. Кроме того, население Сербии может выбрать, какой именно вакциной прививаться. На данный момент гражданам, кроме Phizer-BioNTech, доступна российская «Спутник V».

Правительство Сербии продолжает переговоры с остальными производителями вакцин и обещает гражданам предоставить полный спектр препаратов, защищающих от заражения вирусом COVID-19.

За минувшие сутки в Сербии выявлено 2 267 новых случаев, 25 человек скончалось.

Белград, Катарина Лане

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© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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