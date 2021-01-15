«Доказательство независимости правосудия»: президент Сербии оценил решение суда не в свою пользу

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение Первого основного суда в Белграде, согласно которому глава государства обязан выплатить 1,7 тысячи евро оппозиционеру Бошко Обрадовичу «за ущерб репутации и чести», доказательством независимости правосудия. Одиозного лидера движения «Двери», который в мае штурмовал здание парламента Сербии и напал на депутата Народной скупщины, лидер страны назвал «фашистом» и «вором».

«Это доказывает, что правосудие в Сербии независимо. Я бы мог сказать, что им управляют из неких политических центров силы, но это решение показало, что Сербия – нормальная страна», – сказал Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Президент Сербии сообщил, что не присутствовал на слушании, и добавил, что и после решения суда своего мнения о Обрадовиче «не изменил ни на йоту». «Хорватские и боснийские СМИ устроили настоящий праздник, узнав о решении суда, принятом не в мою пользу. Их злорадство ещё раз доказывает, как много я сделал для страны. Время покажет, что есть истина. Мы ещё поборемся», – подчеркнул Вучич.

Комментируя решение суда, депутат Сербской Прогрессивной партии Братислав Югович заявил, что «оно посрамит всех тех, кто долгие годы заявлял о «диктатуре Вучича» и «отсутствии демократии в Сербии». «Будет полезно напомнить общественности, что «репутацию и честь» Бошко Обрадовича иллюстрирует его вторжение в здание гостелерадиокомпании РТС и другие [спровоцированные им] инциденты. Обрадович своей репутацией разогнал всех соратников, с которыми создавал движение «Двери». Он бойкотировал возможность измерить с помощью выборов уважение избирателей, что граждане Сербии сочли трусостью. В отличие от него и ему подобных, президент Сербии Александр Вучич заработал свою репутацию и уважение граждан десятилетиями политической борьбы, не убегая от проблем и не добиваясь привилегий», – сказал политик.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 14.01.21

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