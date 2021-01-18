В Белграде появится улица в память жертв хорватского террора

Заместитель мэра сербской столицы Горан Весич поддержал инициативу граждан назвать одну из улиц Белграда в память жертв «Бури» – этнической чистки 1995 года, устроенной хорватской армией против гражданского населения под предлогом военной операции.

В ходе «Бури» с территории Хорватии было изгнано более 250 000 сербов, в том числе стариков, женщин и детей. 1183 человека до сих пор числятся пропавшими без вести, 1869 человек было убито.

Инициатива жителей сербской столицы увековечить память жертв хорватского террора будет передана городской Комиссии по вопросам названий площадей и улиц, сообщил Весич во время онлайн общения в соцсети с жителями Белграда.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 15.01.21

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