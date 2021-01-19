Сербия получит четвертую вакцину от коронавируса: президент Вучич сообщил о своем выборе препарата

В ближайшее время Сербию поступит четвертая вакцина от коронавируса AstraZeneca. О этом сообщил президент страны Александр Вучич. По его словам, с помощью Варшавы будет поставлена партия 800 тысяч доз этого препарата, передает «Балканист.ру».

В то же время, как отметил глава государства, на днях в Сербию поступят дополнительные 250 тысяч доз российской вакцины. Кроме того, сегодня в Сербии станут применять китайский препарат Sinopharm. Вакцина получила разрешение на использование от национального Агентства по лекарствам и медикаментозным средствам.

Вучич сообщил, что для себя выбрал Sinopharm. «Я немного приболел, и мне рекомендовали подождать с вакцинацией. Поэтому привьюсь на выходных и, скорее всего, китайской вакциной», – отметил президент Сербии.

В ходе совещания по вопросам вакцинации глава государства подчеркнул, что массовая иммунизация населения спасет как граждан, так и страну – от экономического кризиса. «Я прошу вас предпринять активные действия для вакцинации как можно большего количества граждан. Прививайте людей, не переживайте, что не хватит вакцины, это наша задача, как мы будем ее добывать!» – заявил президент Сербии.

Как отмечает «Балканист.ру», сегодня в Сербии начинается массовая вакцинация от коронавируса. В приоритетном порядке на прививку отправят работников сферы образования, служащих армии и полиции, а также журналистов. «Тех, кто выразил желание сделать прививку, мы уже начали приглашать на вакцинацию. Прошу вас, подавайте заявки. Чем быстрее и эффективнее мы это сделаем, тем скорее вернемся к нормальной жизни», – заявила глава правительства страны Ана Брнабич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 18.01.21

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