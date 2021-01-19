Министр здравоохранения Сербии привился китайской вакциной от коронавируса

Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар принял непосредственное участие в массовой вакцинации граждан страны и привился китайской вакциной Sinopharm, миллион доз которой поступило в страну три дня назад.

«Было нелегко раздобыть вакцины. Сербия стала единственной страной в регионе, не только обладающей вакцинами, но и предоставившей гражданам выбор из трех средств. Китайский препарат прибыл в Сербию третьим по счету. Это абсолютно безопасная и эффективная вакцина против коронавируса. Наша цель – вернуть жизнь в то русло, какое было до эпидемии», – заявил Лончар после вакцинации, отметив, то процедура прошла быстро и безболезненно.

Министр также сообщил, что около 400 000 человек подало заявки на вакцинацию, зарегистрировавшись на сайте государственных услуг. «Я призываю откликнуться всех, чтобы жизнь в нашей стране могла продолжаться дальше», – сказал он.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 19.01.21

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