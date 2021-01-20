Сербия оказалась в первой тройке стран мира, у которой есть в распоряжении несколько вакцин от коронавируса

Сербия стала третьей страной в мире наряду Великобританией и Аргентиной, у которой есть в распоряжении несколько вакцин от коронавируса, передает «Балканист.ру» со ссылкой на балканские СМИ.

В частности, хорватская пресса обращает внимание, что пока Загреб пытается договориться о поставках двух препаратов, Сербия оказалась лидером региона, в первую очередь, благодаря усилиям руководства, которое планирует предоставить населению выбор из пяти вакцин от коронавируса. Еще одним преимуществом для Белграда в Хорватии считают то обстоятельство, что Сербия не является членом Евросоюза.

«Задержки в поставках все увеличиваются, и эта проблема касается всех стран Евросоюза. Государства, которые не входят в Европейское содружество, могут заплатить больше и, соответственно, получить вакцину быстрее. Кроме тех, за которые боремся мы, у сербов уже есть российская и китайская вакцины», – говорится в публикации хорватских СМИ.

Напомним, в Сербии началась массовая вакцинация населения от коронавируса тремя препаратами – китайским Sinopharm, американо-немецким Pfizer-BioNTech и российским «Спутник V». Как ожидается, в ближайшее время страну поступит четвертая вакцина от коронавируса AstraZeneca.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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