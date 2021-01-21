Без негативных последствий: в Сербии прививку от коронавируса получили 50 тысяч человек

В Сербии порядка 50 тысяч человек вакцинировано от коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич.

Государственный секретарь министерства здравоохранения Сербии Александр Стефовски со своей стороны уточнил, что с начала массовой иммунизации населения не зафиксировано никаких нежелательных последствий среди привившихся граждан.

Один из самых крупных пунктов по вакцинации развернут в выставочном центре Белграда. За два дня работы здесь привились 2 600 человек. Запись осуществляется по Интернету и через горячую линию. Подобные пункты открыты по всей стране.

В настоящее время гражданам Сербии доступны на выбор три вакцины: Pfizer-BioNTech, «Спутник V» и Sinopharm. В ближайшее время ожидаются поставки препарата AstraZeneca.

Заместитель генерального директора Клинического центра г. Ниш профессор Радмило Янкович не исключил, что Сербия может вернуться к нормальной жизни в мае или начале июня.

Белград, Катарина Лане

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