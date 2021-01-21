российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 января 2021, 14:30 мск

Новости Балканы

Новости, Кратко, Популярное

Глава МИД Сербии оценил перспективы двусторонней встречи Байдена и Вучича

Фото: AP

Двусторонняя встреча президентов США и Сербии может пройти в конце нынешнего года. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович. «Я убежден, что это произойдет, ввиду прочных и серьезных контактов, которые наш президент установил в предыдущие годы», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Глава МИД Сербии также отметил, что ранее у лидера Сербии Александра Вучича были хорошие отношения с Байденом. При этом министр обратил внимание, что среди небольшого числа гостей, присутствовавших на инаугурации президента США, был посол Сербии Марко Джурич. Селакович назвал это событие «важным сигналом для Сербии».

«Наш представитель, наш посол Марко Джурич, который был аккредитован в Вашингтоне, был одним из тысячи человек, которые имели возможность присутствовать на церемонии инаугурации. Я думаю, что это важно для нас, это важный сигнал для Сербии», – сказал глава МИД Сербии.

Инаугурация 46-го президента США состоялась вчера вечером, 20 января. В последний раз американский лидер посещал Сербию в августе 2016 года. Первую поездку в сербскую столицу Байден совершил в 1993 году, будучи сенатором от штата Делавэр.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 21.01.21

Ближневосточные беженцы устроили беспорядки в Боснии и Герцеговине. / Без негативных последствий: в Сербии прививку от коронавируса получили 50 тысяч человек. / Сербия оказалась в первой тройке стран мира, у которой есть в распоряжении несколько вакцин от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сербия

Без негативных последствий: в Сербии прививку от коронавируса получили 50 тысяч человек

Сербия оказалась в первой тройке стран мира, у которой есть в распоряжении несколько вакцин от коронавируса

Косовский ЦИК начал поиск кандидатов в депутаты с криминальным прошлым

«США напоминают Югославию начала 1990-х»: в Штатах началась охота на сербов, поддержавших Трампа

Будет адекватный ответ: президент Сербии отреагировал на планы объединения Косово и Албании

Министр здравоохранения Сербии привился китайской вакциной от коронавируса

Косовские сепаратисты разочарованы позицией Евросоюза: снова «всплыла» тема объединения с Албанией

Сербия получит четвертую вакцину от коронавируса: президент Вучич сообщил о своем выборе препарата

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, В мире, Политика, Европа, Сербия, США,