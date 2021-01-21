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Четверг, 21 января 2021, 16:52 мск

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Премьер-министр Сербии: Вашингтонское соглашение остается в силе

Фото: srbija.gov.rs

Вашингтонское соглашение, подписанное США во время президентства Дональда Трампа с Сербией и самопровозглашенной республикой Косово 4 сентября 2020 года, останется в силе. Как сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич, реализация достигнутых договоренностей будет продолжена.

«Реализация соглашения остаётся в силе. Международная корпорация по финансовому развитию продолжит в Белграде работу по финансированию наших предприятий», – цитирует слова премьер-министра «Балканист.ру».

Предполагается, что сегодня министр финансов Сербии Синиша Мали в рамках Вашингтонского соглашения подпишет с Международной корпорацией по финансовому развитию (DFC) договор о грантах для малого и среднего бизнеса.

Офис DFC был открыт в Белграде 22 сентября. Согласно договоренностям, корпорация инвестирует в сербские инфраструктурные проекты, энергетику, обрабатывающую промышленность, экологические инициативы, а также поддержит малый бизнес.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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