В США скончалась знаменитая югославская актриса, сыгравшая посла Деленн в «Вавилоне 5»

Сегодня стало известно о кончине знаменитой югославской актрисы Mиры Фурлан, известной по ролям посла Минбара Деленн в научно-фантастическом сериале «Вавилон-5» и Даниэль Руссо в сериале «Остаться в живых».

Мира Фурлан родилась в Загребе в 1955 году. В начале 1990-х гг, когда распадалась Югославия, актрису подвергли гонениям за связь с сербским режиссером Гораном Гайичем. Из-за многочисленных обвинений в предательстве родины, последовавшего за ними увольнения из Национального театра Хорватии и угроз смертью семья была вынуждена эмигрировать в США. В Америке актриса поначалу работала официанткой, однако вскоре вновь продолжила актерскую карьеру.

Актриса скончалась в возрасте 65 лет из-за проблем со здоровьем.

Белград, Катарина Лане

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